В центре Казани частично ограничат движение из-за национального полумарафона

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Казанский национальный полумарафон» пройдут в Казани 10 и 11 октября. В связи с подготовкой и проведением забега в городе будет временно ограничено движение транспорта и запрещена парковка на ряде центральных улиц. Постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения затронут участки дорог в районе моста «Миллениум», Кремлевской дамбы и улицы Сибгата Хакима.

С 04:00 10 октября до 11:30 11 октября будет запрещена парковка транспортных средств на следующих участках:

Кремлевская набережная (муниципальная парковка напротив автомобильной стоянки);

ул. С. Хакима (муниципальная парковка у дома №60).

В день забега, 11 октября, движение будет ограничиваться поэтапно в зависимости от участка трассы.

С 05:30 до 10:15:

мост «Миллениум» (полное закрытие движения);

ул. Вишневского (от съезда с ул. Н. Ершова до моста);

ул. Подлужная (от ул. Толстого до моста);

ул. Ф. Амирхана (от заезда в тоннель до моста «Миллениум»).

С 05:30 до 10:45:

ул. С. Хакима (от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской);

чистопольское кольцо (ограничение двух правых полос);

территория вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное закрытие).

С 05:30 до 11:15:

ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Ф. Амирхана).

С 05:30 до 11:45:

кремлевская дамба (в обоих направлениях);

ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской);

ул. Батурина (от ул. К. Маркса до Кремлевской набережной);

ул. Пролетарская, съезды с площади Тысячелетия и участок ул. Ташаяк.

С 04:00 до 12:00 11 октября сервисы проката приостановят работу и запретят парковку средств индивидуальной мобильности в зонах проведения соревнований.

«Казанский национальный полумарафон» – традиционное спортивное событие, направленное на популяризацию здорового образа жизни. Программа включает дистанции на 21,1 км и 10 км. Маршрут традиционно охватывает самые живописные места города, что требует временного изменения схемы движения общественного и личного транспорта.