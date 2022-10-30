В центре Казани будет ограничено движение на пяти улицах

В Казани будет частично ограничено движение по улицам Спартаковская, Хади Такташа, Островского, Ульянова-Ленина и Петербургская. Временные неудобства связаны со строительством кабельной канализации, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 1 ноября и до 3 декабря будет перекрыт тротуар на Спартаковской около дома № 2.

С 4 по 7 ноября будут частично закрыты тротуар и проезжая часть по улице Хади Такташа около дома № 2.

С 8 по 10 ноября будет недоступен тротуар на пересечении улиц Островского и Хади Такташа возле дома № 2; с 11 по 14-е — на улице Островского возле дома № 86; с 15 по 19-е число — на пересечении улиц Ульянова-Ленина и Петербургской у дома № 50 корп. 5.

С 20 по 22 ноября ограничительный режим распространяется на тротуар и проезжую часть на Петербургской возле дома № 50 корп. 24.

С 23 по 27 ноября планируется перекрыть тротуар на Петербургской у дома № 50 корп. 6, с 28 ноября по 2 декабря — около домов № 52а и № 52б.