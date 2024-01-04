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Татар-информ
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«В центре Казани бодяжили вино и развозили по ресторанам»: полицейские о паленом алкоголе
Более 40 тысяч литров паленого спиртного изъяли полицейские Татарстана, раскрыто более 70 преступлений в этой сфере. О том, как выбрать алкоголь к новогоднему столу так, чтобы не отравить себя и близких, и как понять, что перед тобой паленый алкоголь, «Татар-информу» рассказал заместитель начальника УЭБ и ПК МВД по РТ Рафаэль Усманов.
«Чаще всего в Татарстане делают нелегальную незамерзайку и паленую водку»
Какова сегодня в Татарстане обстановка с незаконным оборотом алкоголя?
В этом году наши сотрудники провели более 12 тысяч проверок объектов торговли, складов и гаражных кооперативов. Также было проверено более 50 тысяч единиц автотранспорта. Из нелегального оборота было изъято более 40 тысяч литров фальсифицированной алкогольной и спиртовой продукции.
После изъятия нелегальная продукция уничтожается.
Также мы проводим профилактические рейды во всей республике – проверяем ночные и вечерние заведения на наличие лицензии и контрафактного алкоголя.
Как часто татарстанцы сообщают о продаже нелегального алкоголя?
О фактах продажи нелегального алкоголя татарстанцы сообщают в систему «Народный контроль» через Госуслуги. Эти обращения попадают в Госалкогольинспекцию РТ. Потом мы совместно отрабатываем эту информацию, берем на контроль.
Какой алкоголь или спиртосодержащие жидкости нелегально производят в Татарстане?
Чаще всего в Татарстане делают нелегальную незамерзайку. На втором месте – паленая водка. На самом деле, это просто спирт, смешанный с водой в пятилитровках. У нас в республике очень редко разливают поддельный алкоголь по бутылкам, продают в основном в пятилитровых баллонах. Или же разливают по бутылкам в других регионах, а сюда поставляют только для продажи.
В этом году мы перекрыли три канала поставки паленого алкоголя. Из Нижегородской, Саратовской областей и из Удмуртии. Из оборота изъяли более 11 тысяч литров нелегального алкоголя.
В этом году было выявлено 70 преступлений, в том числе 24 связанных с незаконным оборотом этилового спирта, 31 преступление по фактам повторной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Оставшиеся преступления по незаконному использованию индивидуализации товаров – использование чужих алкогольных брендов. А также производство, приобретение или хранение продукции без маркировки.
Лидеры по числу таких преступлений – Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Бугульма. Всех нарушителей ждут большие штрафы, в некоторых случаях уголовная ответственность.
«Накрыли в сердце Казани цех подпольного вина»
Где продают «паленку» и какими могут быть для человека последствия ее употребления?
До летального исхода. Если человек и не умрет, то его здоровью будет нанесен большой вред. Нелегальный алкоголь же не проходит никаких проверок и экспертиз. Что там намешали, неизвестно.
А покупают эту некачественную продукцию чаще всего в круглосуточных «наливайках» и рюмочных. Ночью к ним приходят уже клиенты, им наливают вот эту продукцию и дальше происходят отравления.
Чаще всего продавцы подобного яда говорят, что эту продукцию приобрели у «своих людей», и рассказывают байки о «самом чистом алкоголе с завода». Обещают качество, а продают проблемы.
Пятидесяти миллилитров метилового спирта достаточно, чтобы убить человека. Производят «чистейший алкоголь с завода» чаще всего в гаражных комплексах.
Если уж пить, то только сертифицированную продукцию. Даже если вы возьмете самую дешевую, но лицензионную водку за 400 рублей, вы не отравитесь и не умрете. А от «паленки» можно ожидать любых последствий.
Если сомневаетесь в легальности и качестве алкоголя, не поленитесь проверить его на федеральном сервисе «АнтиКонтрафакт Алко».
Какова ситуация с нелегальным производством слабоалкогольной продукции?
В этом году у нас был случай, когда мы нашли производство нелегального вина в центре Казани, в подвале на улице Волкова. Туда привозили алкоголь в бочках, все это разливали в тару, ставили пробки.
В месяц они производили примерно 4 тонны вина, в год это почти 50 тонн нелегального алкоголя. Продавали его в различные кафе и рестораны города.
Как обстоят дела с продажей незамерзайки в Татарстане?
Каждый автолюбитель, скорее всего, замечал, когда едет по дороге, что на обочинах стоят и продают эту незамерзайку. Мы жестко с этим боремся, но, как говорится, отрезаешь одну голову – вырастают две. Только в этом месяце мы изъяли 60 тонн незамерзайки с одного из складов Казани.
«Лицензированная водка спасла человека от отравления»
Где лучше всего купить качественный алкоголь и как отличить нелегальный?
Надо обратить внимание на акцизную марку. Если смочить палец и поводить им по акцизной марке, у «паленки» начнет размазываться краска. Также следует обратить внимание на этикетки: они все должны быть ровными и не отклеиваться.
Только вчера я разговаривал с сотрудниками «Татспиртпрома» – у них на складах лежат несколько тысяч бутылок хорошего качественного алкоголя. Но они не могут его продать. Говорят, мы не можем выставить на продажу даже слегка покосившуюся этикетку.
Еще одно правило: если сомневаетесь в качестве алкоголя, который вы купили, лучше его не пейте.
А покупать алкоголь лучше всего в больших специализированных магазинах.
Какой случай с контрафактным алкоголем вам запомнился больше всего?
Для начала напомню, что этиловый спирт используется в пищевой алкогольной продукции. Метиловый спирт – это яд для человека. Но по вкусу и запаху они не отличаются друг от друга.
Один человек выпил отраву с метиловым спиртом, а потом выпил обычную лицензированную водку. Самое интересное в этом случае то, что лицензионная водка, а точнее, содержащийся в ней этиловый спирт, нейтрализовал яд. Экспериментировать с этим нельзя, метиловый спирт наносит большой вред организму. Это помогло человеку выжить, но от последствий для здоровья он не ушел. Помните, метиловый спирт прожигает ваши органы.
Какой алкоголь вы порекомендуете на Новый год? Что предпочитаете сами?
Мне алкоголь не нравится. Я рекомендую пить зеленый чай, лучше всего с конфетами из новогодних подарков. Если уж очень хочется выпить алкоголя, то лучше всего выбрать слабоалкогольные напитки и в малом количестве.
В Новый год и в новогодние каникулы лучше всего проводить время с семьей, гулять в парках и других общественных местах. Благо в Казани их очень много.
Не засиживайтесь за столом, не переедайте и много не пейте. С наступающим Новым годом!
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