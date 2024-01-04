«В центре Казани бодяжили вино и развозили по ресторанам»: полицейские о паленом алкоголе

Рафаэль Усманов: «О фактах продажи нелегального алкоголя татарстанцы сообщают в систему «Народный контроль» через Госуслуги»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Чаще всего в Татарстане делают нелегальную незамерзайку и паленую водку»

Какова сегодня в Татарстане обстановка с незаконным оборотом алкоголя?

В этом году наши сотрудники провели более 12 тысяч проверок объектов торговли, складов и гаражных кооперативов. Также было проверено более 50 тысяч единиц автотранспорта. Из нелегального оборота было изъято более 40 тысяч литров фальсифицированной алкогольной и спиртовой продукции.

После изъятия нелегальная продукция уничтожается.

Также мы проводим профилактические рейды во всей республике – проверяем ночные и вечерние заведения на наличие лицензии и контрафактного алкоголя.

Как часто татарстанцы сообщают о продаже нелегального алкоголя?

О фактах продажи нелегального алкоголя татарстанцы сообщают в систему «Народный контроль» через Госуслуги. Эти обращения попадают в Госалкогольинспекцию РТ. Потом мы совместно отрабатываем эту информацию, берем на контроль.

«Чаще всего в Татарстане делают нелегальную незамерзайку. На втором месте – паленая водка» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Какой алкоголь или спиртосодержащие жидкости нелегально производят в Татарстане?

Чаще всего в Татарстане делают нелегальную незамерзайку. На втором месте – паленая водка. На самом деле, это просто спирт, смешанный с водой в пятилитровках. У нас в республике очень редко разливают поддельный алкоголь по бутылкам, продают в основном в пятилитровых баллонах. Или же разливают по бутылкам в других регионах, а сюда поставляют только для продажи.

В этом году мы перекрыли три канала поставки паленого алкоголя. Из Нижегородской, Саратовской областей и из Удмуртии. Из оборота изъяли более 11 тысяч литров нелегального алкоголя.

В этом году было выявлено 70 преступлений, в том числе 24 связанных с незаконным оборотом этилового спирта, 31 преступление по фактам повторной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Оставшиеся преступления по незаконному использованию индивидуализации товаров – использование чужих алкогольных брендов. А также производство, приобретение или хранение продукции без маркировки.

Лидеры по числу таких преступлений – Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Бугульма. Всех нарушителей ждут большие штрафы, в некоторых случаях уголовная ответственность.

«Если уж пить, то только сертифицированную продукцию. А от «паленки» можно ожидать любых последствий» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Накрыли в сердце Казани цех подпольного вина»

Где продают «паленку» и какими могут быть для человека последствия ее употребления?

До летального исхода. Если человек и не умрет, то его здоровью будет нанесен большой вред. Нелегальный алкоголь же не проходит никаких проверок и экспертиз. Что там намешали, неизвестно.

А покупают эту некачественную продукцию чаще всего в круглосуточных «наливайках» и рюмочных. Ночью к ним приходят уже клиенты, им наливают вот эту продукцию и дальше происходят отравления.

Чаще всего продавцы подобного яда говорят, что эту продукцию приобрели у «своих людей», и рассказывают байки о «самом чистом алкоголе с завода». Обещают качество, а продают проблемы.

Пятидесяти миллилитров метилового спирта достаточно, чтобы убить человека. Производят «чистейший алкоголь с завода» чаще всего в гаражных комплексах.

Если уж пить, то только сертифицированную продукцию. Даже если вы возьмете самую дешевую, но лицензионную водку за 400 рублей, вы не отравитесь и не умрете. А от «паленки» можно ожидать любых последствий.

Если сомневаетесь в легальности и качестве алкоголя, не поленитесь проверить его на федеральном сервисе «АнтиКонтрафакт Алко».

Какова ситуация с нелегальным производством слабоалкогольной продукции?

В этом году у нас был случай, когда мы нашли производство нелегального вина в центре Казани, в подвале на улице Волкова. Туда привозили алкоголь в бочках, все это разливали в тару, ставили пробки.

В месяц они производили примерно 4 тонны вина, в год это почти 50 тонн нелегального алкоголя. Продавали его в различные кафе и рестораны города.

Как обстоят дела с продажей незамерзайки в Татарстане?

Каждый автолюбитель, скорее всего, замечал, когда едет по дороге, что на обочинах стоят и продают эту незамерзайку. Мы жестко с этим боремся, но, как говорится, отрезаешь одну голову – вырастают две. Только в этом месяце мы изъяли 60 тонн незамерзайки с одного из складов Казани.

«Если смочить палец и поводить им по акцизной марке, у «паленки» начнет размазываться краска. Также следует обратить внимание на этикетки: они все должны быть ровными и не отклеиваться» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Лицензированная водка спасла человека от отравления»

Где лучше всего купить качественный алкоголь и как отличить нелегальный?

Надо обратить внимание на акцизную марку. Если смочить палец и поводить им по акцизной марке, у «паленки» начнет размазываться краска. Также следует обратить внимание на этикетки: они все должны быть ровными и не отклеиваться.

Только вчера я разговаривал с сотрудниками «Татспиртпрома» – у них на складах лежат несколько тысяч бутылок хорошего качественного алкоголя. Но они не могут его продать. Говорят, мы не можем выставить на продажу даже слегка покосившуюся этикетку.

Еще одно правило: если сомневаетесь в качестве алкоголя, который вы купили, лучше его не пейте.

А покупать алкоголь лучше всего в больших специализированных магазинах.

Какой случай с контрафактным алкоголем вам запомнился больше всего?

Для начала напомню, что этиловый спирт используется в пищевой алкогольной продукции. Метиловый спирт – это яд для человека. Но по вкусу и запаху они не отличаются друг от друга.

Один человек выпил отраву с метиловым спиртом, а потом выпил обычную лицензированную водку. Самое интересное в этом случае то, что лицензионная водка, а точнее, содержащийся в ней этиловый спирт, нейтрализовал яд. Экспериментировать с этим нельзя, метиловый спирт наносит большой вред организму. Это помогло человеку выжить, но от последствий для здоровья он не ушел. Помните, метиловый спирт прожигает ваши органы.

Покупать алкоголь лучше всего в больших специализированных магазинах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какой алкоголь вы порекомендуете на Новый год? Что предпочитаете сами?

Мне алкоголь не нравится. Я рекомендую пить зеленый чай, лучше всего с конфетами из новогодних подарков. Если уж очень хочется выпить алкоголя, то лучше всего выбрать слабоалкогольные напитки и в малом количестве.

В Новый год и в новогодние каникулы лучше всего проводить время с семьей, гулять в парках и других общественных местах. Благо в Казани их очень много.

Не засиживайтесь за столом, не переедайте и много не пейте. С наступающим Новым годом!