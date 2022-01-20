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Происшествия
20 января 2022  08:11
Полина Шевчук

В центре Казани внедорожник насмерть сбил женщину

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В центре Казани внедорожник насмерть сбил женщину

Смертельное ДТП произошло сегодня около семи утра напротив дома №30 по улице Ершова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

 

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Под колеса внедорожника Mitsubishi попала женщина. По предварительным данным, она переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончалась на месте. На вид погибшей около 50 лет.

 

Фото: © Госавтоинспекция Казани


«На месте ДТП работаю автоинспекторы. Обстоятельства произошедшего выясняются», – уточнила старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД  Казани Эльмира Ахметшина.

#насмерть сбили женщину #смертельное дтп #ГИБДД Казани
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