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Происшествия 24 ноября 2023 10:52

В центре Казани автобус столкнулся с легковушкой

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Сегодня на улице Татарстан в Казани произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в городской Госавтоинспекции.

Судя по фотографиям очевидцев в местных Telegram-каналах, водитель пассажирского автобуса не заметил впередистоящую машину и врезался в нее сзади, протолкнув с проезжей части.

Информации о пострадавших пока нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: © Соцсети

#авария в казани
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