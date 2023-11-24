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Новости Татарстана и Казани
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В центре Казани автобус столкнулся с легковушкой
Сегодня на улице Татарстан в Казани произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в городской Госавтоинспекции.
Судя по фотографиям очевидцев в местных Telegram-каналах, водитель пассажирского автобуса не заметил впередистоящую машину и врезался в нее сзади, протолкнув с проезжей части.
Информации о пострадавших пока нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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