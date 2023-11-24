В центре Казани автобус столкнулся с легковушкой

Сегодня на улице Татарстан в Казани произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в городской Госавтоинспекции.

Судя по фотографиям очевидцев в местных Telegram-каналах, водитель пассажирского автобуса не заметил впередистоящую машину и врезался в нее сзади, протолкнув с проезжей части.

Информации о пострадавших пока нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.