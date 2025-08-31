В центре Казани археологи обнаружили культурный слой XVIII-XIX веков

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В центре столицы Татарстана, в районе улицы Салиха Сайдашева, археологи в ходе обследования зоны хозяйственного освоения территории нашли культурные слои и артефакты XVIII-XIXвеков. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Перед началом строительных работ ученые провели археологическую разведку, включавшую визуальный осмотр местности, сбор подъемного материала и шурфовку. В результате они обнаружили археологические культурные напластования на глубине более одного метра и предметы быта XVIII-XIX веков, включая фрагменты гончарной неорнаментированной керамики.

Некогда здесь располагалось село Плетени, которое принадлежало Спасо-Преображенскому монастырю, а в 1781 году вошло в состав Казани. В этом конкретном месте не было дорегулярного квартала, территория затапливалась при разливе реки Ички. Регулярный квартал формировался во второй половине XVIII века.

Со временем появились проулки и отводы под улицу. Плетени все труднее было отделить от соседней Татарской слободы. Согласно плану XVIII века, в селе имелась Борисоглебская (Екатерининская) церковь. А из данных консистории на XIX – начало XX века следует, что приход церкви включал 93 двор жителей Плетеней и 63 двора обитателей Новой Поповки.

В ведомстве почеркнули, что исследования носили локальный характер и проводились на ограниченной территории, где должен быть возведен конкретный объект. Дальнейшие археологические разведки на территории исторического поселения Казани могут «с высокой степенью вероятности» расширить границы территории распространения культурного слоя столицы РТ.

Сейчас комитет подготовил приказ о постановки выявленного культурного слоя на государственную охрану в качестве памятника археологии, документ проходит регистрацию в качестве нормативного правового акта.