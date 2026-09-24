В центре Казани 4 ноября могут ограничить движение из-за крестного хода

В Казани 4 ноября планируют временно ограничить движение и парковку транспорта на ряде улиц из-за проведения крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.

Соответствующий проект постановления исполкома города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Крестный ход пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Ограничения движения планируют ввести с 7:00 4 ноября с открытием проезжей части по мере прохождения участников крестного хода.

В частности, движение ограничат на следующих участках:

по улице Кремлевской – от улицы Чернышевского до площади Первого Мая;

по улице Профсоюзной – от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия;

по съезду с площади Первого Мая – от улицы Кремлевской до улицы Профсоюзной;

по улице Баумана – от улицы Профсоюзной до улицы Батурина;

по съезду с площади Тысячелетия на улицу Батурина;

по съезду с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

по улице Батурина – от Кремлевской транспортной дамбы до улицы Дзержинского;

по улице Карла Маркса – от улицы Лобачевского до улицы Батурина;

по улице Япеева – от улицы Дзержинского до улицы Большой Красной, при необходимости;

по улице Миславского – от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

Отдельно движение по улице Большой Красной на участке от улицы Япеева до улицы Батурина, включая проезд между домами №3 и 3А, планируют ограничить с 7:00 до 9:30 4 ноября.

Кроме того, с 20:00 3 ноября до 9:30 4 ноября ограничения будут действовать на улице Миславского от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной. На этом участке также планируют запретить парковку транспорта.

На время крестного хода также планируют запретить парковку и движение электросамокатов и велосипедов на участках, где будут действовать ограничения.