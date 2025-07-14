В центре Казани 21 июля ограничат движение из-за крестного хода

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В центре столицы Татарстана 21 июля ограничат движение транспорта из-за крестного хода по случаю празднования обретения Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Праздничное мероприятие начнется в 7:30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе. Затем верующие пройдут крестным ходом вокруг Казанского Кремля по улицам Батурина – Карла Маркса – Миславского до Богородицкого монастыря.

В связи с этим с 7:00 21 июля перекроют движение транспорта по данному маршруту. Также с 20:00 20 июля на улице Миславского ограничат парковку автомобилей.