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Происшествия 14 июля 2025 13:36

В центре Казани 21 июля ограничат движение из-за крестного хода

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В центре Казани 21 июля ограничат движение из-за крестного хода
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В центре столицы Татарстана 21 июля ограничат движение транспорта из-за крестного хода по случаю празднования обретения Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Праздничное мероприятие начнется в 7:30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе. Затем верующие пройдут крестным ходом вокруг Казанского Кремля по улицам Батурина – Карла Маркса – Миславского до Богородицкого монастыря.

В связи с этим с 7:00 21 июля перекроют движение транспорта по данному маршруту. Также с 20:00 20 июля на улице Миславского ограничат парковку автомобилей.

#крестный ход #перекрытие движения
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