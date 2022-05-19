В центре Казани 19 и 20 мая будет ограничено движение по ряду улиц

Сегодня и завтра в Казани будет введено ограничение движения автомобилей по некоторым улицам. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает Комитет по транспорту.

С 6 часов вечера 19 мая и до 7 часов вечера следующего дня будут перекрыты участки улицы Пушкина (от улицы К. Маркса до Большой Красной), Театральной (от Дзержинского до Большой Красной, включая муниципальные парковки), а также муниципальная парковка по улице К. Маркса на участке от Пушкина до Театральной.

20 мая для автомобилистов будут недоступны улицы Комсомольская (от Яруллина до Декабристов), Кремлевская (от Чернышевского до площади 1 Мая) и Пролетарская (от Декабристов до Несмелова). Кроме того, ограничения движения введут на площади 1 Мая.