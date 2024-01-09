В центре имени А.С. Пушкина в Казани на Святки покажут рождественский спектакль

Центр русского фольклора в Казани и Культурный центр имени А.С. Пушкина приглашают всех желающих принять участие в праздновании святочных дней. Этот период, который начинается с Рождества и продолжается до Крещения, известен как Святки. В России эти дни отмечались яркими и насыщенными празднованиями, и организаторы рады продолжать эту традицию.

В рамках «Святочных забав» будет организована выставка-ярмарка, где мастера республики представят свои ручные работы и интересные поделки.

Кроме того, в дни Святок традиционно проводится рождественское представление. В этом году воскресная школа «Ковчег» при храме преподобной Ксении Римляныни (Мамадыш) представит добрую и почти невероятную историю. Спектакль расскажет о том, как в Рождественскую ночь началась трансформация, которая в день светлого Рождества Христова чудесным образом изменила жизнь всех героев.

В программе «Святочных забав» также запланирован праздничный концерт с участием христославов, колядовщиков, нарядчиков в исполнении таких коллективов, как «Красная горка», «Духов день», «Лад», «Млада”, «Вагуда», «Не любо — не слушай», народный хор КазГИК и многие другие.

Ярким завершением дня станет молодежная вечеринка с играми, танцами, гармонией - все это в лучших традициях русских праздников.

Вход на все мероприятия бесплатный, однако для участия в спектакле и концерте необходима бесплатная регистрация.

Мероприятие пройдет 13 января с 13 до 19 часов по адресу: Культурный центр имени А.С.Пушкина, ул.Карла Маркса, 26.