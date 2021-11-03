В центре им. Гамалеи разработали тест для проверки подлинности сертификатов о вакцинации

В России создан тест, который позволит проверить действительность сертификата о вакцинации от коронавируса. Узнать об этом поможет проверка наличия в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, в котором и разработали данное тестирование.

Аденовирус используется в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт» для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса.

«Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора — к адено двадцать шестому. Первый компонент „Спутника V“ сделан на основе адено двадцать шестого. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено двадцать шестому говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено двадцать шестого, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Он отметил, что в центре им. Гамалеи уже около месяца проводят подобные анализы. Результаты показывают, что антитела к адено двадцать шестому не находят примерно у 80% людей в реанимациях, которые якобы были вакцинированы.

2 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что сотрудники полиции за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных документов о вакцинации против коронавируса.