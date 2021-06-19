В центре им. Гамалеи рассказали, при каких заболеваниях нельзя прививаться «Спутником V»

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С могут привиться «Спутником V». О противопоказаниях к вакцинации рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, кардиобольных с патологией нужно в первую очередь вакцинировать, поскольку они и диабетики находятся в группе риска.

«Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться», — цитирует директора центра РИА Новости.

Гинцбург пояснил, что при крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться, если болезнь находится в острой фазе, — это касается и всех остальных заболеваний.

Процедуру могут пройти онкобольные в ремиссии, не получающие химиотерапию.

«Я не считаю, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации, — рассказал Гинцбург. — Но если пациент, больной онкологией, получает химиотерапию в виде цитостатиков, то ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете».

Однако процедура не будет иметь ожидаемого эффекта, заключил специалист.