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Ру Тат
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19 июня 2021  10:48

В центре им. Гамалеи рассказали, при каких заболеваниях нельзя прививаться «Спутником V»

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Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С могут привиться «Спутником V». О противопоказаниях к вакцинации рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, кардиобольных с патологией нужно в первую очередь вакцинировать, поскольку они и диабетики находятся в группе риска. 

«Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться», — цитирует директора центра РИА Новости. 

Гинцбург пояснил, что при крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться, если болезнь находится в острой фазе, — это касается и всех остальных заболеваний. 

Процедуру могут пройти онкобольные в ремиссии, не получающие химиотерапию. 

«Я не считаю, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации, — рассказал Гинцбург. — Но если пациент, больной онкологией, получает химиотерапию в виде цитостатиков, то ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете». 

Однако процедура не будет иметь ожидаемого эффекта, заключил специалист.

#Коронавирус #Вакцинация
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