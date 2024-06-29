В Центре гребных видов спорта прошел китайский Сабантуй

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В казанском Центре гребных видов спорта прошел китайский Сабантуй. Главным событием татаро-китайского праздника традиционно стали гонки на лодках-драконах.

«Недавно мы отметили традиционный татарский праздник Сабатуй и китайский праздник драконьих лодок. Сегодня китайский Сабантуй уже стал ярким культурно-спортивным событием Казани, визитной карточкой культурного обмена между Китаем и Республикой Татарстан», – сказал генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Празднику драконьих лодок – Дуаньу – уже почти 2 000 лет, и он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В Китае с ним ассоциируют начало лета.

Китайский Сабантуй проходит в Казани уже в пятый раз. По словам президента Федерации гребли на байдарках и каноэ Олега Коробченко, данное событие проходит в первую очередь для объединения сложившихся спортивных коллективов.

«Чтобы вы у себя в коллективах стали сплоченнее, сильнее. Только так вы сможете добиться новых целей, новых высот, дать больше результата для команды и для нашей республики», – обратился к участникам Коробченко.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В заплыве принимают участие 22 команды, каждая из которых представляет промышленные предприятия, банки и министерства республики. Среди них группа компаний «Кориб», АО «Сетевая компания», Министерство промышленности и торговли РТ, ООО «Хайер Индастри Рус», «Мегастрой», ООО «Автокама», ПАО «Сбербанк» и многие другие. Для многих команд это уже не первая гонка.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Заместитель главы Минпромторга РТ Дмитрий Гуськов также сегодня принял участие в гонке в составе министерской команды. Он уверен, что заплыв укрепит командный дух коллектива.

«На нас смотрит всё министерство. Если мы утонем, будет очень плохо!» – шутит Гуськов.

Победителем в прошлом году стала команда АО «Сетевая компания». Их капитан Игорь уверен, что суть праздника не только в его культурной составляющей, важным его элементом является спорт, объединящий представителей разных отраслей экономики и промышленности.

«В этом году мы хотим повторить наш результат. Мы готовились, насколько это позволяло время. Надеемся выступить не хуже или взять хотя бы призовые места», – поделился Игорь.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Команда «АйСБЕРг» участвует в гонке во второй раз и в прошлом году ей удалось попасть в первую десятку. Представительница коллектива, отметила, что многие команды набирают в лодку побольше мужчин, а они стараются уровнять два пола. В составе гребцов работники отдела безопасности, отдела продаж и секретариата. Еще до официального начала заплыва спустил своих драконов на воду для разогрева.

«Нам интересно поддерживать непрофессиоанльный любительский спорт. Там, где корпоративная история, где собираются команды из различных неспортивных организаций, мы всегда на месте, всегда за», – рассказала участница.

Перед началом гонки команды провели общий заплыв. В это время для гостей на сцене выступили Мария Потапова, Зиля Шабаева, Союз китайских учащихся Казани, Федерация ушу и многие другие. Во время насыщенной концертной и спортивной программ для гостей также работали фуд-траки с едой и напитками.

Видео: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»