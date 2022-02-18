В центре Гамалеи разработали тест для определения иммунитета после назальной вакцины

Специалисты центра Гамалеи разработали и уже зарегистрировали тест-систему для определения иммунитета после назальной вакцины от Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок», — рассказал руководитель центра Александр Гинцбург.

По его словам, уровень антител будет определяться по анализу крови, а также по мазку из носа. Он пояснил, что тест-система уже была зарегистрирована — у нее было другое применение.

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказывал, что назальная вакцина безболезненна, обладает минимумом побочных эффектов. Она создает дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.