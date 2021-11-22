В Центре Гамалеи объяснили, зачем нужна ревакцинация

Заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов объяснил, зачем нужна ревакцинация, передает РИА Новости.

По словам специалиста, в течение полугода после курса вакцинации ее эффективность постепенно снижается, а введение третьего (и последующих) компонентов возвращает ее «к исходному уровню и больше того, даже где-то в 1,6, в два раза выше, чем даже после первой вакцинации».

Об этом Логунов рассказал Президенту РФ Владимиру Путину, который недавно ревакцинировался «Спутником Лайт».