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Здоровье
22 ноября 2021  01:29

В Центре Гамалеи объяснили, зачем нужна ревакцинация

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Заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов объяснил, зачем нужна ревакцинация, передает РИА Новости.

По словам специалиста, в течение полугода после курса вакцинации ее эффективность постепенно снижается, а введение третьего (и последующих) компонентов возвращает ее «к исходному уровню и больше того, даже где-то в 1,6, в два раза выше, чем даже после первой вакцинации».

Об этом Логунов рассказал Президенту РФ Владимиру Путину, который недавно ревакцинировался «Спутником Лайт».

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