В Центре «Эрмитаж-Казань» распаковали картины из будущей выставки про Николая II

Предметы выставки «Николай II: семья и престол» уже прибыли в Центр «Эрмитаж-Казань». Галерея раскрыла для журналистов часть внутренних музейных процессов и показала распаковку живописной коллекции, включающей «титульный», присутствующий на всех каталогах и баннерах выставки. портрет императора, которые впервые за 26 лет покинул стены Государственного Эрмитажа.

Скоро в Центре «Эрмитаж-Казань» откроется масштабная выставка «Николай II: семья и престол». Она познакомит жителей и гостей города с уникальными предметами – свидетелями переломной эпохи. Особое место среди них занимают памятные вещи семьи последнего российского императора.

Специально для журналистов публично прошла распаковка трех картин из транспортировочных ящиков. «Профилактические обеспыливание» бархатной тряпицей, подбивание колков на подрамнике и проверку натяжения основы со стороны Государственного Эрмитажа осуществлял реставратор Павел Давыдов, участвовавший также и в подготовке картин к отправке в Казань. Принимала полотна главный специалист и ответственный хранитель Центра «Эрмитаж-Казань» Галина Захарова.

В первую очередь был распакован «Портрет императора Николая II» (1915–1916) кисти, предположительно, Николая Богданова-Бельского. С поролоновых заглушек ящика двое сотрудников сняли обернутое пахучим тайвеком полотно и уложили его на стол. Фрагменты скотча один за другим были отцеплены, и картину увидели первые казанские зрители.

Большое, почти двухметровое полотно (по данным на сайте Государственного Эрмитажа, 187 на 106 сантиметров) в резном подрамнике – обрезанный в ногах портрет последнего русского императора в «венгерке» с красной фуражкой. Имя автора указывается предположительно и в описи картин не фигурирует, потому что его подпись была утеряна вместе с «ампутацией».

«Впервые для этой выставки мы привезли картину сюда. Обычно она у нас находится в здании Главного штаба в Эрмитаже. Она относится к периоду Первой мировой войны, когда Николай II только принял пост Верховного главнокомандующего», – рассказал старший научный сотрудник отдела истории русской культуры, один из кураторов выставки Николай Онегин.

Теперь в Главном штабе на месте постоянного экспонирования портрета до сентября следующего года будет висеть табличка с предложением посмотреть этот портрет в Казани.

Картина считается одной из самых важных в данной экспозиции. Она не так известна, не так давно находится в собрании Эрмитажа (с 1998 года) и соединяет парадный облик, так как писалась специально для музея Мировой войны, и, по выражению Онегина, интимный характер, то есть передает человеческие качества императора.

Написанные с натуры портреты Николая II – редкость, так как монарх позировать скульпторам или художникам не любил, предпочитая современный уже на тот момент метод фотографирования. Но для Богданова-Бельского император позировал минимум дважды.

«Мы долго думали, какой портрет сделать основным для каталога и экспозиции, и нам показалось, что это его звездный час», – добавил Онегин.

Следом за портретом императора из ящика была вынута «Коронация Николая II и Александры Федоровны в Успенском соборе Кремля 14 (26) мая 1896 г.», написанная в 1898 году датским живописцем Лаурицем Туксеном.

Еще одной картиной, распакованной на камеру, стала работа начала XX века «Боярышня в кокошнике» Софьи Юнкер-Крамской. Ее отличает особенный подрамник – точнее, целых два подрамника.

«Глухой подрамник, вмонтированный на глухой подрамник – это так называемая жесткая основа. Как правило, подрамники для живописи раздвижные, это очень сложное столярное произведение, и специальный профессиональный подрамник для живописи – это большое искусство», – пояснил Павел Давыдов, осматривая тыльную сторону «Боярышни».

Экспозиция носит исторический и мемориальный характер. Первым связующим звеном между Казанью и Николаем II является резное деревянное блюдо с видами достопримечательностей города. Оно было поднесено императору от лица Казани сразу после его вступления на престол в 1894 году.

Всего экспозиция будет включать 396 произведений ювелирного и декоративно-прикладного искусства, плакатов и фотографий, костюмов и предметов быта, рассказывающих о жизни Романовых и России в эпоху перемен. Часть экспонатов будет хранится в фондах казанского отделения «Эрмитажа», так как некоторые предметы придется ротировать – как, например, чувствительные к свету акварельные изображения.

Выставка «Николай II: семья и престол» откроется 23 октября.