В Центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Николай II: семья и престол»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В выставочном Центре «Эрмитаж-Казань» прошло официальное открытие выставки «Николай II: семья и престол».

Это уже тридцатый совместный проект Государственного Эрмитажа и выставочного Центра в Казани. За тем, как сотрудники музея монтировали новую выставку, наблюдали СМИ и блогеры, им удалось взглянуть на этот процесс изнутри, увидеть исторические ткани вне защитного стекла, услышать запах картин, едва покинувших транспортировочные ящики.

Благодаря такому вниманию со стороны медиа, отметил директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов, люди имели возможность увидеть, что происходит за кулисами.

Внимание к этому проекту сложилось действительно большое. На открытии выставки и церемонии разрезания ленточки присутствовали главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Айрат Ахметшин, председатель Государственного Совета РТ Фарид Абдулганиев, первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова и заместитель главного директора и хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина.

«Это прямая связь с прошлым веком, это связь между императорской семьей и Казанью», – отметил Айрат Ахметшин.

«29 экспозиций уже прошло, почти все я посетил лично и точно знаю, что был ажиотаж. Сегодня открывается уже юбилейная тридцатая экпозиция, и пришли те, кто неравнодушен к истории и искусству», – сказал на открытии Абдулганиев, передавая самые теплые слова благодарности генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

«Каждая новая выставка – это большая ответственность и честь. Мы не можем уронить планку, которая была до, но мы хотим ее немножко поднять, и не только с точки зрения профессионалов. Мы хотим оправдать ожидания посетителей», – добавила Адгамова.

Подготовка к выставке шла почти год. По словам одного из кураторов выставки Николая Онегина, многие предметы открылись по-новому, были разгаданы новые их аспекты, и в то же время несколько предметов реставрировали специально для показа в Казани.

Часть коллекции фарфоровых фигур «Народности России» Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Сами вещи, которые чудом сохранились, несмотря на перипетии XX столетия – это буквально уникальные мемории, которых нет больше нигде в мире, – они подталкивали нас к темам выставки», – поделился Онегин.

Экспозиция по своему содержанию представляет путешествие от дней юности императора Николая Александровича, его восточного путешествия и восхождения на престол до русско-японской войны и русского бала. Символически венчает всю экспозицию навершие ограды Собственного сада Зимнего дворца, выполненное в форме императорской короны.

Элемент ограды Собственного сада Зимнего дворца Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Всего в казанский филиал Эрмитажа прибыло около 400 экспонатов, экспозиция будет включать 350 произведений ювелирного и декоративно-прикладного искусства, плакатов и фотографий, костюмов и предметов быта, рассказывающих о жизни императорской четы и России в эпоху перемен.

Второй куратор николаевской выставки Юлия Плотникова обращает внимания, что в названии обозначена в первую очередь «семья», и только потом «престол». Очень много внимания уделено отношениям внутри семьи, и особой интерес могут вызвать предметы, которые связаны с семейными отношениями непосредственно.

Отдельного упоминания стоит дизайн помещений – плотные насыщенные краски – цвета императорской эпохи: желтый, черный, красный. На выставке действительно не так много текста, кажется, что экспонаты «тонут» в этой эпохе, а зрителю осталось их из нее выловить случайным взглядом или даже жестом – для этого к некоторым экспонатам прилагаются трехмерные тактильные модели для гостей с нарушениями зрения.

«Кажется, что про Николая II все и все знают, но наши кураторы представили Российскую империю в очень сложное время в истории нашей страны через человеческую призму – через семью», – рассказала хранитель Эрмитажа на пресс-конференции.

Последние выставки Центра «Эрмитаж-Казань» – это новый виток в его развитии. Результаты прошедшей выставки Юсуповых «Роскошь сквозь века» – показатель очень успешной работы команды Центра. Не изменяя своим традициям выставочный Центр представит на выставке новый набор тематических ароматов, которые должны дополнить и без того густую атмосферу живой истории в выставочных пространствах.

К тому же, эту атмосферу можно почувствовать на татарском – для данной выставки будет доступен татароязычный аудиогид.

Первая выставка Государственного Эрмитажа в залах казанского филиала состоялась 21 год назад – в 2005 году. Это, как отмечает Адаксина, был большой и непростой путь, так как казанский филиал Эрмитажа был первым филиалом музея.

«Мы часто говорим, что Эрмитаж – это планета, и у нашей планеты есть спутники, выставочные центры в разных городах России. Но самый главный и любимый, потому что первый, это выставочный центр «Эрмитаж-Казань», – сказала Адаксина.

А тем временем Государственный Эрмитаж вместе с своим «любимым филиалом» уже строит планы на будущие проекты.