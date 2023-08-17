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Происшествия 17 августа 2023 13:01

В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся ледовая «УГМК-арена»

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На стройплощалке «УГМК-арены» в центре Екатеринбурга случился пожар, сообщает ТАСС.

На месте огнеборцы выяснили, что огонь охватил кровью строящегося здания, оттуда поднимался густой дым.

Еще до появления пожарных с объекта эвакуировались 200 человек, никто из них не пострадал.

Пожар оперативно локализовали. Случился он на шестом этаже, его площадь составила 10 квадратных метров, горели лакокрасочные материалы и утеплитель.

На происшествие реагировали 13 единиц спецтехники и 47 человек личного состава МЧС.

#екатеринбург
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