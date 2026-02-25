В центре «Доверие» Зеленодольска реализуют проект ПФО «Ментальное здоровье»

В рамках реализации проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье» в группе дневного пребывания Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие», расположенного в Зеленодольском районе Татарстана, используют инновационную мультимодальную технологию на занятиях по ознакомлению с окружающим миром. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Дети с ограниченными возможностями здоровья не только различают животных по внешнему виду и звукам, но и закрепляют знания о том, чем они питаются и как за ними ухаживают. Воспитанники центра «в игровой форме справились с практическими заданиями – подстригли барашка, подоили корову, накормили лошадку и собрали яйца», пояснили в ведомстве.

Подобный мультимодальный подход делает занятие интересным и запоминающимся, помогает детям лучше усвоить материал и развить практические навыки, добавили в министерстве.

Проект «Ментальное здоровье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.