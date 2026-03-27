В центре «Доверие» поговорили о доблестном труде и воинской славе

В отделении дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие» в Набережных Челнах состоялось занятие «Доблестный труд и воинская слава: разбор понятий». Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Встреча прошла в рамках Года единства народов России, Года воинской и трудовой доблести в Татарстане и общественного проекта ПФО «Ментальное здоровье».

Главной целью занятия стало не только совершенствование речевых навыков, но и глубокое погружение в историю и ценности страны. Участники работали над дикцией, грамотностью и выразительностью речи, используя тексты о героях войны и труда.

Специалист по социальной работе Гузель Файзутдинова особое внимание уделила разбору сложных понятий. Работа способствовала не только расширению кругозора, но и глубокой внутренней трансформации участников.

Занятие по разбору понятий в сочетании с упражнением на самопознание помогает участникам перекинуть мостик от большой истории страны к своей личности, перенести высокие книжные идеалы на свою собственную жизнь и почувствовать, что доблесть и слава – это не только страницы учебника истории, но и часть их собственной личности.

Для человека с ментальными нарушениями осознание своего мастерства – это и есть момент личной доблести. Это упражнение помогает превратить абстрактную славу в реальное чувство собственной значимости и успеха здесь и сейчас.