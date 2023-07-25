В центре Донецка ВСУ обстреляли жилой дом и территорию у больницы

В центре Донецка многоквартирный дом и Центральная городская клиническая больница №1 подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его информации, прилеты были зафиксированы возле больницы. Снаряд попал в квартиру дома. В доме на улице Розы Люксембург было повреждено остекление.

Кулемзин добавил, что при обстреле рядом с больницей осколками был посечен автобус, следующий по маршруту №23. Никто не пострадал.

Ранее главврач Республиканского травматологического центра Андрей Боряк сообщал, что из-за обстрела Донецка во вторник днем пациентов и персонал центра эвакуировали в убежище.