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В центре Донецка ВСУ обстреляли жилой дом и территорию у больницы
В центре Донецка многоквартирный дом и Центральная городская клиническая больница №1 подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его информации, прилеты были зафиксированы возле больницы. Снаряд попал в квартиру дома. В доме на улице Розы Люксембург было повреждено остекление.
Кулемзин добавил, что при обстреле рядом с больницей осколками был посечен автобус, следующий по маршруту №23. Никто не пострадал.
Ранее главврач Республиканского травматологического центра Андрей Боряк сообщал, что из-за обстрела Донецка во вторник днем пациентов и персонал центра эвакуировали в убежище.
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