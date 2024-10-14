В Казани планируют открыть досуговый центр для бездомных людей

Досуговый центр для бездомных людей намерены открыть организаторы благотворительного проекта «Приют человека». Об этом стало известно сегодня на встрече представителей НКО с министром культуры РТ Ирадой Аюповой. Встреча прошла в Казани в Общественной палате РТ благодаря проекту «Диалоги с властью».

«Сейчас на территории проекта строится досуговый центр для наших подопечных. Как вы знаете, наши подопечные - сложный контингент. Это люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, бездомные. Сейчас строится досуговый центр, где будет небольшая библиотека. Люди смогут проводить там свое свободное время», - сообщила руководитель отдела развития благотворительного проекта «Приют человека» Елена Богданова.

Пока досуговый центр не построен, она поинтересовалась о возможности выделить бесплатные билеты в театры, на концерты и выставки для обитателей социального приюта.

«Это один из этапов ресоциализации сложного контингента», - отметила Богданова.

Однако по ее словам, не все культурные организации откликнулись на такую просьбу. В ответ Ирада Аюпова объяснила, что с 2019 года музеи бесплатно посещают школьники до 18 лет. Кроме того, с октября этого года музеи бесплатно посещают многодетные семьи в полном составе. Театры также предусматривают квоты для различных категорий льготников. К примеру, для семей участников СВО.