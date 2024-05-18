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СВО 18 мая 2024 12:40

В Белгороде была объявлена ракетная опасность, в центре прогремели взрывы

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В центре Белгорода слышны звуки взрывов на фоне объявленной в городе ракетной опасности, сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, взрывы гремят в районе центральной площади Белгорода, при этом звучат сирены оповещения.

Около 12:18 жителям было передано предупреждение о ракетной угрозе. Горожан призвали укрыться в помещениях с капитальными стенами, не подходить к окнам, а находящимся на улице – спуститься в укрытия.

Вооруженные силы Украины почти ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, совершают удары беспилотниками и диверсии. Одним из наиболее часто подвергающихся атакам регионов является Белгородская область.

#Белгородская область
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