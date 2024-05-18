Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Белгороде была объявлена ракетная опасность, в центре прогремели взрывы
В центре Белгорода слышны звуки взрывов на фоне объявленной в городе ракетной опасности, сообщает РИА Новости.
По информации корреспондента агентства, взрывы гремят в районе центральной площади Белгорода, при этом звучат сирены оповещения.
Около 12:18 жителям было передано предупреждение о ракетной угрозе. Горожан призвали укрыться в помещениях с капитальными стенами, не подходить к окнам, а находящимся на улице – спуститься в укрытия.
Вооруженные силы Украины почти ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, совершают удары беспилотниками и диверсии. Одним из наиболее часто подвергающихся атакам регионов является Белгородская область.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»