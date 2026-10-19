В центре «Батыр» в Казани рассказали о наборе медиков по спецконтракту

Сейчас на СВО наиболее востребованы фельдшеры, медицинские сестры и врачи-реаниматологи. Об этом на пресс-туре в центре «Батыр» рассказал начальник пункта отбора Казани Андрей Козлов.

«В Вооруженных силах у нас есть должности среднего медицинского состава и врачей. Предпочтение отдается мужскому полу, но рассматриваем любого гражданина с соответствующей специализацией и квалификацией. Мужчины – от 18 до 64 лет. Женщин можем рассмотреть от 18 до 45 лет. По женщинам также необходимо провести процедуру согласования, то есть учитывается наличие несовершеннолетних детей и опыта практической деятельности», – рассказал Андрей Козлов.

Для врачей также необходима специализация, а возрастные рамки одинаковы для мужчин и женщин. Кроме того, требуется согласование с Министерством здравоохранения России и Главным военно-медицинским управлением.

«Служить медики будут как в профильных госпиталях, так и в воинских частях. Мы отправляем данные на согласование в Главное военно-медицинское управление, оттуда собирают информацию по вакантным должностям и предлагают кандидатам конкретные должности по конкретной специализации», – добавил он.

Медики, как и военнослужащие Войск беспилотных систем, служат по спецконтракту. По нему срок службы всего год, с возможностью продления либо увольнения, медика нельзя будет перевести в другую часть и подразделение, а также он должен будет пройти обязательное обучение до двух месяцев.

Узнать больше о службе по контракту можно на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.