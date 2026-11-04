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СВО 4 ноября 2026 13:24

В центре «Батыр» рассказали, каких специалистов ждут в Африканском корпусе

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В центре «Батыр» рассказали, каких специалистов ждут в Африканском корпусе
Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В отделении центра «Батыр», специализирующегося на отборе в Африканский корпус, рассказали, какие специальности у кандидатов сейчас особенно востребованы. Об этом сообщил представитель Африканского корпуса с позывным Реша.

«Требуются лингвисты, бывшие военнослужащие с опытом, механики-водители, радиоэлектроники и повара. Главные требования – это хорошее здоровье и отсутствие второго гражданства, а также соответствие по возрасту от 18 до 45 лет, до 55 лет – для командного состава», – сообщил Реша.

Если у кандидата нет боевого опыта, но он хороший специалист, например, умеет программировать, он также может пойти служить на благо Родины. Отбор проводится в пункте на Сибирском тракте, 20 в Казани, рекрутеры находят индивидуальный подход к каждому кандидату, также учитывают их пожелания по службе.

«Это серьезная военная школа. Мы готовим универсального солдата, он должен будет много знать и учиться не в узкой, а в широкой направленности. Призывники тоже могут заменить срочную службу на контрактную службу», – добавил Реша.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Также можно обратиться в центр «Батыр». Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

#африканский корпус
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