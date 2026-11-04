В центре «Батыр» рассказали, каких специалистов ждут в Африканском корпусе

Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В отделении центра «Батыр», специализирующегося на отборе в Африканский корпус, рассказали, какие специальности у кандидатов сейчас особенно востребованы. Об этом сообщил представитель Африканского корпуса с позывным Реша.

«Требуются лингвисты, бывшие военнослужащие с опытом, механики-водители, радиоэлектроники и повара. Главные требования – это хорошее здоровье и отсутствие второго гражданства, а также соответствие по возрасту от 18 до 45 лет, до 55 лет – для командного состава», – сообщил Реша.

Если у кандидата нет боевого опыта, но он хороший специалист, например, умеет программировать, он также может пойти служить на благо Родины. Отбор проводится в пункте на Сибирском тракте, 20 в Казани, рекрутеры находят индивидуальный подход к каждому кандидату, также учитывают их пожелания по службе.

«Это серьезная военная школа. Мы готовим универсального солдата, он должен будет много знать и учиться не в узкой, а в широкой направленности. Призывники тоже могут заменить срочную службу на контрактную службу», – добавил Реша.