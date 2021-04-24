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Ру Тат
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24 апреля 2021  14:04
Полина Шевчук

В центре Альметьевска сгорела легковушка

В центре Альметьевска сгорела легковушка
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В соцсетях появилось видео пылающей легковушки на улице Шевченко. На кадрах видно, как из моторного отсека авто вырываются языки пламени.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре на пересечении улиц Фахретдина и Шевченко поступило сегодня 13.42 на номер вызова пожарной охраны 101.

На месте было установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке «Лады». Огнем были уничтожены двигатель, приборная панель и частично салон легковушки на площади 4 кв. метра.

«Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства», – пояснили в пресс-службе МЧС.

МЧС РТ сгорело авто сгорела машина
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