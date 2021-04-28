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Ру Тат
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28 апреля 2021  09:10
Эльза Кузнецова

В центре Альметьевска 1 мая ограничат движение транспорта из-за Первомайской эстафеты

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В Альметьевске 1 мая, в День международной солидарности трудящихся, состоится Первомайская эстафета. В связи с этим на ряде улиц нефтеграда будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов во время прямого эфира в своем Instagram.

В этом году эстафета состоится в 61-й раз. 

«Участникам эстафеты предстоит преодолеть 10 этапов. Местом старта и финиша соревнований станет площадь Ленина, а этапы эстафеты охватят улицу Ленина от перекрестка с улицы Мусы Джалиля до проспекта Габдуллы Тукая, и улицу Гагарина. Будет ограничено движение автотранспорта с 9.00. Полное перекрытие улиц на обозначенных участках будет обеспечено с 10.00 и продлится до 13.30. Старт соревнований запланирован на 11.00», — объяснил Нагуманов.

В эстафете примут участие команды общеобразовательных школ, ссузов и вузов города, также производственные коллективы и организации района. 

«Уважаемые автолюбители планируйте свое движение так, чтобы не испытать неудобства. Имейте в виду, что на это время участки улицы будут перекрыты», — предупредил руководитель муниципалитета. 

В целом же празднование 1 Мая в Альметьевске начнется с флешмоба по скандинавской ходьбе от представителей Совета ветеранов — они пройдут от Молодежного центра до площади Нефтяников. Об этом рассказала заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Светлана Лаптева во время прямого эфира с главой Альметьевского района РТ.

Параллельно на площади Ленина будут организованы праздничные мероприятия, мастер-классы, концертная программа от творческих и трудовых коллективов, поздравление руководства города. Отдельно будет установлена детская локация с аквагримом, играми, точками питания и многим другим.

В 11 утра в городском парке на Аллее героев состоится возложение цветов. С 14.00 до 17.00 состоится автопробег по центральным улицам города. 

«Несмотря на то, что в этом году эпидемиологическая ситуация гораздо лучше по сравнению с прошлым годом, все мероприятия будут проходить с учетом рекомендаций Роспотребнадзора», — сообщила Лаптева.

альметьевский район тимур нагуманов 1 мая
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