В центре Альметьевска 1 мая ограничат движение транспорта из-за Первомайской эстафеты

В Альметьевске 1 мая, в День международной солидарности трудящихся, состоится Первомайская эстафета. В связи с этим на ряде улиц нефтеграда будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов во время прямого эфира в своем Instagram.

В этом году эстафета состоится в 61-й раз.

«Участникам эстафеты предстоит преодолеть 10 этапов. Местом старта и финиша соревнований станет площадь Ленина, а этапы эстафеты охватят улицу Ленина от перекрестка с улицы Мусы Джалиля до проспекта Габдуллы Тукая, и улицу Гагарина. Будет ограничено движение автотранспорта с 9.00. Полное перекрытие улиц на обозначенных участках будет обеспечено с 10.00 и продлится до 13.30. Старт соревнований запланирован на 11.00», — объяснил Нагуманов.

В эстафете примут участие команды общеобразовательных школ, ссузов и вузов города, также производственные коллективы и организации района.

«Уважаемые автолюбители планируйте свое движение так, чтобы не испытать неудобства. Имейте в виду, что на это время участки улицы будут перекрыты», — предупредил руководитель муниципалитета.

В целом же празднование 1 Мая в Альметьевске начнется с флешмоба по скандинавской ходьбе от представителей Совета ветеранов — они пройдут от Молодежного центра до площади Нефтяников. Об этом рассказала заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Светлана Лаптева во время прямого эфира с главой Альметьевского района РТ.

Параллельно на площади Ленина будут организованы праздничные мероприятия, мастер-классы, концертная программа от творческих и трудовых коллективов, поздравление руководства города. Отдельно будет установлена детская локация с аквагримом, играми, точками питания и многим другим.

В 11 утра в городском парке на Аллее героев состоится возложение цветов. С 14.00 до 17.00 состоится автопробег по центральным улицам города.

«Несмотря на то, что в этом году эпидемиологическая ситуация гораздо лучше по сравнению с прошлым годом, все мероприятия будут проходить с учетом рекомендаций Роспотребнадзора», — сообщила Лаптева.