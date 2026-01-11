В Центре активного долголетия Нурлата шьют маскостюмы и сети для бойцов СВО

Нурлатский Центр активного долголетия продолжает объединять волонтеров разных возрастов, вовлекая в общественную и социальную деятельность все больше жителей города. В коллективе Центра активно развиваются направления помощи участникам специальной военной операции и поддержки медицинских учреждений, а также инициативы, направленные на создание комфортной и теплой атмосферы внутри самого сообщества.

Одним из ярких примеров такого участия стала Ляйсан Ахметова. Несмотря на то, что она сравнительно недавно присоединилась к волонтерскому движению, за короткое время сумела завоевать уважение коллег своим трудолюбием, ответственным отношением к делу и разнообразными навыками.

Как рассказала руководитель Центра Анжела Закирова, вклад Ляйсан Ахметовой особенно заметен в швейном направлении.

«Она перешила более 100 рубашек для нужд госпиталя, сейчас активно шьет маскировочные костюмы для бойцов СВО, участвует в изготовлении сетей, освоила технику нарезки ткани и специфические приемы», – отметила Анжела Закирова.

При этом деятельность Ляйсан Ахметовой не ограничивается только помощью фронту и медицинским учреждениям. Она также проявила себя как увлеченный цветовод – ухаживает за растениями и создает уютную, по-домашнему теплую атмосферу в Центре активного долголетия. Еще одним направлением стала кулинария: приготовленные ею пироги стали своеобразной «визитной карточкой» мероприятий Центра и пользуются неизменной популярностью у участников встреч.

Руководитель Центра подчеркивает, что Ляйсан Ахметова стала важной частью команды не только благодаря объему выполненной работы, но и благодаря своему личному отношению к делу.

«Наша Ляйсан не просто волонтер, а настоящий двигатель инициатив Центра. Ее энергия, мастерство и преданность делу делают ее незаменимой частью команды», – говорит Анжела Закирова.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.