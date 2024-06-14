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СВО 14 июня 2024 10:46

В центральных районах Киева прогремели взрывы

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Мощные взрывы раздались после объявления тревоги в центральных районах Киева, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан оставаться в укрытиях.

«В Киевской области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается», – написал он в своем телеграм-канале.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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