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В центральных районах Киева прогремели взрывы
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Мощные взрывы раздались после объявления тревоги в центральных районах Киева, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан оставаться в укрытиях.
«В Киевской области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается», – написал он в своем телеграм-канале.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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