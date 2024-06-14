В центральных районах Киева прогремели взрывы

Мощные взрывы раздались после объявления тревоги в центральных районах Киева, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан оставаться в укрытиях.

«В Киевской области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается», – написал он в своем телеграм-канале.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.