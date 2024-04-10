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В центральном парке Буинска на «Ураза-гаете» приготовили плов и вручили велосипеды
Сегодня, 10 апреля, в центральном парке Буинска прошел детский праздник «Ураза-гаете». Торжественное мероприятие было приурочено к завершению Священного месяца Рамадан. Организатором мероприятия стал Шамиль хазрат Валиуллин под руководством мухтасиба района Ильмира Хасанова.
На праздник были приглашены все желающие независимо от национальности и вероисповедания. В Буинском районе такой праздник проводится не впервые.
Присутствующих поприветствовали и поздравили с праздником мухтасиб района Ильмир Хасанов, он же подвел итоги объявленного в начале Рамадана конкурса на розыгрыш велосипедов, по условиям которого юные горожане должны были в течение Священного месяца посещать таравих-намаз в мечетях города.
Сегодня 8 юных мусульман получили велосипеды.
«Я даже не ожидал, такой классный подарок, я очень рад», — говорит получивший велосипед Абдулсамат Заббаров из мечети «Абуханифа».
Со сцены прозвучали аяты священного Корана. Пожелания всех гостей были едины: мира, добра, согласия, благополучия, здоровья и хорошего настроения.
Пока в котлах готовился ароматный плов, каждый нашел занятие по душе. Гости наслаждались игровой программой. Дети могли попрыгать на батуте, испытать ловкость и удачу в разных конкурсах, попробовать сладкой ваты и многое другое.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мухтасибат Буинска организовал бесплатный проезд в общественном транспорте.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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