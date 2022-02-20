В Центральной городской библиотеке состоялся фестиваль «Многоликие Челны»

В преддверии Международного дня родного языка в Центральной городской библиотеке состоялся ежегодный библиотечный фестиваль национальных культур и литератур народов края «Многоликие Челны». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Событие прошло при участии представителей разных национальностей, которые живут в Набережных Челнах. Для всех гостей были открыты площадки, на каждой из которых были организованы тематические книжные экспозиции.

В фестивале принял участие член Союза писателей Татарстана, писатель, драматург Рафис Салимжанов. Автор познакомил посетителей со своим творчеством, ответил на вопросы, поделился творческими планами.

Для любителей поэзии работал свободный микрофон, где все желающие смогли прочесть любимые стихи.

Выставка «Золотые руки мастеров» собрала гостей фестиваля на ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства и предоставила возможность изготовить украшения из фетра в национальном стиле.

Также состоялась встреча «Заман сүз сорый» с редакторами местных газет и журналов. Встреча за круглым столом представителей школьных медиацентров с главными редакторами проходила в формате живой беседы.

В форме экскурса прошло знакомство с литературой народов Поволжья на площадке под названием «В единстве душ и дружбе всех народов». Гостям была предложена игра-викторина, где они смогли укрепить свои знания о культуре, истории и традициях с помощью энциклопедии, словарей и справочников.