В центральной библиотеке Автограда состоится фестиваль «Многоликие Челны»

16 февраля в центральной городской библиотеке состоится VIII Библиотечный фестиваль национальных культур и литератур народов края «Многоликие Челны». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В фестивале примут участие представители разных национальностей, проживающих на территории Набережных Челнов. Вниманию зрителей будут представлены выставки национальной кухни, авторских работ, ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства.

На каждой площадке будут открыты тематические книжные выставки. Так, на площадке «Звучат народные инструменты», которая расположится в литературно-краеведческом музее библиотеки, можно будет совершить путешествие в страну музыкальных инструментов.

В «Литературной гостиной» пройдет встреча с членом Союза писателей Татарстана, философом и драматургом Рафисом Салимжановым. Также горожане смогут пообщаться с редакторами газеты «Шәһри Чаллы».

На площадке «Золотые руки мастеров» зрителям будет представлена выставка народных промыслов и ремесел, организованы мастер-классы по росписи по стеклу и изготовлению национальных кукол. На площадке «В единстве душ и дружбе всех народов» участники смогут познакомиться с древними книгами разных народов.

Помимо этого, на фестивале всех пришедших ожидает светодиодное шоу «Снежная королева».

Организаторами выступает Национально-краеведческий отдел совместно с Домом дружбы народов «Родник». Открытие фестиваля запланировано на полдень.