В центральной больнице Пестречинского района открылась молельная комната для намаза

В центральной районной больнице в Пестрецах по инициативе главного врача Марата Валеева открылась молельная комната для намаза. Объект появился по запросам пациентов. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

Комната открылась по просьбам пациентов. Она находится на первом этаже стационара.

Открытие состоялось при участии главы района Ильхама Кашапова и имама-мухтасиба района Аббаса хазрата.

«Поддержка данной инициативы со стороны администрации больницы укрепляет ценности традиционного ислама на территории нашего района и позволяет верующим соблюдать свои религиозные обязанности», — выразил благодарность Аббас хазрат.

Руководство больницы отметило, что планируется открытие молельной комнаты и для православных христиан, помещение уже подобрано.

«В районе становится все больше верующих, которые посещают мечети и церкви, а также желающих принять участие в строительстве этих объектов. Отношение главы к этим вопросам тоже на особом контроле: раз в месяц он ведет прием по религиозным вопросам с благочинным и имамом-мухтасибом района», — добавили в администрации.