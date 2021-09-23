В Центральной библиотеке Нижнекамска состоялось открытие уникальной выставки кукол

В Центральной библиотеке состоялось открытие уникальная выставка кукол «Воспоминания о деревне». Автором коллекции стала воспитатель детского сада №12 Гулькей Вильданова. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Куклы изготовлены из ткани, ниток и войлока. Героями мастерицы стали ее знакомые и родные. Самую первую игрушку Гулькей сделала по образу своей бабушки. О себе мастерица рассказала, что выросла в деревне с четырьмя сестрами, их бабушка была почти незрячей, но при этом всю жизнь вязала и шила.

«Наверное, от нее мне пришла любовь к творчеству и рукоделию. Бабушки давно нет в живых, и когда я смотрю на куклу, всегда вспоминаю ее. При создании деревенской коллекции я пережила свое детство заново», — поделилась Гулькей Вильданова.

Более 20 лет Гулькей Вильданова работает в детсаде. По словам воспитательницы, во время чтения книг ей всегда хотелось показать детям героев сказок и рассказов. Это и подтолкнуло Гулькей к созданию забавных кукол.

«Выставка работает в зале отраслевой литературы в центральной библиотеке имени Г. Тукая. Ее двери будут открыты до 1 октября», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе.