В Центральной библиотеке Нижнекамска состоялась презентация копии «Моабитских тетрадей»

В Центральной библиотеке имени Тукая в Нижнекамске состоялась презентация копии «Моабитских тетрадей» татарского героя-поэта Мусы Джалиля из фондов Музея-квартиры писателя. Как поделились с ИА «Татар-информ» в библиотеке, копии пробыли тут ровно день, а затем вновь отправились в столицу Татарстана.

Во время презентации заведующая музеем Мусы Джалиля Назира Фаттахова подробно рассказала о тетрадях, интересных и трогательных моментах из жизни татарского поэта.

Джалиль отличался трепетным отношением к книге. «У нас есть доказательство. Он вел опись. Никто практически дома этого не делает. Каждая книга для него была дорога. Судя по описи книг у него было много. Сегодня в нашем музее мы храним 216 книг», — рассказала она.

Личная коллекция поэта хранится в книжном шкафу. Шкаф тоже подлинный. Джалиль купил его в 1936 и теперь часть книг экспонируется на этажерке.

«Когда семья жила в Оренбурге, по соседству с ними была библиотека. Джалиль целыми днями пропадал там. Он перечитал практически все книги. А возможность приобрести личную библиотеку появилась только в московский период его жизни. С Москвой у него связано 12 лет жизни начиная с 1927-го», — рассказала Назира Фаттахова.

«Моабитские тетради» написаны исключительно только на родном для поэта языке — татарском.

В 1957 году за цикл стихов «Моабитские тетради» Мусе Джалилю присудили Ленинскую премию в области литературы и искусства. Оригиналы тетрадей хранятся в фондах Национального музея Татарстана и выносятся только раз в году, в день рождения поэта-героя.