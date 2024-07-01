В Центр занятости Набережных Челнов за год обратились пять участников СВО

В этом году в Центр занятости населения Набережных Челнов обратились за содействием пять участников специальной военной операции. Двое из них трудоустроены, один прошел профессиональное обучение, с другими работа продолжается. Об этом сообщила директор организации Татьяна Быданова на деловом понедельнике в мэрии Автограда.

«Направление особого внимания — оказание мер поддержки вернувшимся участникам спецоперации и членам их семей. Работу с гражданами ведем в проактивном формате, обзваниваем и предлагаем услуги в сфере занятости, социальной адаптации и психологической поддержки», — рассказала спикер.

Быданова отметила, что в рамках трудоустройства несовершеннолетних граждан работу получили 11 детей участников СВО.