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В Центр занятости Набережных Челнов за год обратились пять участников СВО
В этом году в Центр занятости населения Набережных Челнов обратились за содействием пять участников специальной военной операции. Двое из них трудоустроены, один прошел профессиональное обучение, с другими работа продолжается. Об этом сообщила директор организации Татьяна Быданова на деловом понедельнике в мэрии Автограда.
«Направление особого внимания — оказание мер поддержки вернувшимся участникам спецоперации и членам их семей. Работу с гражданами ведем в проактивном формате, обзваниваем и предлагаем услуги в сфере занятости, социальной адаптации и психологической поддержки», — рассказала спикер.
Быданова отметила, что в рамках трудоустройства несовершеннолетних граждан работу получили 11 детей участников СВО.
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