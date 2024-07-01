news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 1 июля 2024 12:01

В Центр занятости Набережных Челнов за год обратились пять участников СВО

Скопировать ссылку

В этом году в Центр занятости населения Набережных Челнов обратились за содействием пять участников специальной военной операции. Двое из них трудоустроены, один прошел профессиональное обучение, с другими работа продолжается. Об этом сообщила директор организации Татьяна Быданова на деловом понедельнике в мэрии Автограда.

«Направление особого внимания оказание мер поддержки вернувшимся участникам спецоперации и членам их семей. Работу с гражданами ведем в проактивном формате, обзваниваем и предлагаем услуги в сфере занятости, социальной адаптации и психологической поддержки», рассказала спикер.

Быданова отметила, что в рамках трудоустройства несовершеннолетних граждан работу получили 11 детей участников СВО.

#центр занятости #Набережные Челны #спецоперация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2