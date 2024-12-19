В центр художественной гимнастики в Челнах инвестируют около 700 млн рублей

В Набережных Челнах планируют построить детский центр художественной гимнастики. Его стоимость, по оценкам мэра города Наиля Магдеева, обойдется инвестору в 600-700 млн рублей. Об этом градоначальник рассказал на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

«Первое, что было, когда пришел инвестор, я не стал спрашивать, сколько у вас денег. Я его усадил за стол, налил теплого хорошего чаю, есть еще другие вкусные вещи, которыми мы угощаем наших друзей инвесторов. Первое, что я спросил: «Что тебе нужно?» Он попросил земельный участок, мы подобрали. Он сказал, что под этот земельный участок планирует подготовить проект. С учетом сегодняшних реалий это будет в районе 600-700 млн рублей», – сказал Магдеев.

Градоначальник также пожелал инвестору, чтобы у него «все сложилось».