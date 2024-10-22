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В центр Казани вернут общественный транспорт и снимут ограничения
С 23 октября в Казани прекратит действовать большая часть ограничений движения, а общественный транспорт возобновит движение по обычным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.
«С завтрашнего дня общественный транспорт вернется к работе в стандартном режиме. И автобусы, и троллейбусы будут работать по прежним маршрутам», — говорится в сообщении в телеграм-канале исполкома.
Ограничения, введенные в центре города, прекратят действовать. Исключением станет перекрытие участка дороги возле Казанской Ратуши и местного проезда по улице Петербургской. Также в мэрии предупредили о возможных временных перекрытиях. Проезд будут ограничивать на короткие промежутки времени по маршрутам следования.
Напомним, что изменения в схеме курсирования общественного транспорта и частичное перекрытие дорог связано с проведением саммита БРИКС в Казани.
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