В центр Казани вернут общественный транспорт и снимут ограничения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 23 октября в Казани прекратит действовать большая часть ограничений движения, а общественный транспорт возобновит движение по обычным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

«С завтрашнего дня общественный транспорт вернется к работе в стандартном режиме. И автобусы, и троллейбусы будут работать по прежним маршрутам», — говорится в сообщении в телеграм-канале исполкома.

Ограничения, введенные в центре города, прекратят действовать. Исключением станет перекрытие участка дороги возле Казанской Ратуши и местного проезда по улице Петербургской. Также в мэрии предупредили о возможных временных перекрытиях. Проезд будут ограничивать на короткие промежутки времени по маршрутам следования.

Напомним, что изменения в схеме курсирования общественного транспорта и частичное перекрытие дорог связано с проведением саммита БРИКС в Казани.