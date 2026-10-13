В центр аюрведы в Татарстане вложат 1 млрд рублей с участием инвестора из Индии

В Зеленодольском районе РТ построят центр аюрведы с инвестициями в 1 млрд рублей, сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на брифинге в Кабмине республики, посвященном предстоящему Российско-Индийскому бизнес-форуму «ТАЙМ» в Казани.

«Мы сейчас находимся в проработке [вопроса о строительстве] аюрведического центра. Мы подобрали партнера из Индии, потому что аюрведический центр – это центр здоровья, которых очень мало. В Татарстане такого чисто индийского аюрведического центра нет», – пояснила Минуллина, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Центр аюрведы – традиционной индийской системы медицины и образа жизни – будет строиться в Зеленодольском районе на территории нового жилого комплекса, добавила глава АИРа.

«Объем инвестиций – порядка 1 млрд рублей. Наши партнеры из Индии сейчас полностью осуществляют консалтинг, потому что там нужен персонал из Индии», – сказала Минуллина.

Она рассчитывает, что частный центр аюрведы удастся запустить в течение года – двух лет.

Идею создания центра аюрведы в Татарстане начали прорабатывать после первого форума «ТАЙМ», который прошел в Казани в прошлом году. Тогда в мероприятии участвовал заместитель министра AYUSH Индии, которое отвечает за развитие образования, исследований и распространения систем традиционной медицины в стране. Он предложил создать аюрведический центр для укрепления деловых связей между Татарстаном и Индией, рассказала Минуллина.

По ее словам, индийская система здравоохранения во многом ориентирована на сохранение здоровья и профилактику заболеваний. В аюрведические центры жители Индии ходят несколько раз в неделю, а некоторые – каждый день. Там они занимаются йогой, дыхательными практиками и ароматерапией.