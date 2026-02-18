Автоэксперт Попов объяснил, чем опасна езда на праворульных машинах

Размещение средств обустройства дороги, технических средств организации дорожного движения, знаков, светофоров и прочее выполнено исходя из соображений, что водитель сидит слева. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, перечисляя опасности в управлении праворульных машин.

«Ровно такая же история касается технологий, связанных с помехой справа: уступить дорогу транспортному средству, приближающемуся справа, обгону транспортного средства с левой стороны. В этих случаях водитель, находящийся слева, видит лучше. Водители автомобилей с правым рулем, кстати, придумывают всякие хитрости – на левое крыло ставят специальные зеркала, которые позволяют подсматривать вперед при обгоне. Но это очень микроскопическая поддержка безопасности при автомобиле с правым рулем», – подчеркнул автоэксперт.

Еще одним отрицательным моментом в управлении праворульной машины Попов отметил ближний свет, который у таких автомобилей немного смещен в левую сторону из-за чего он слепит встречных водителей.