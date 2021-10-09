Власти Челябинской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса с 11 октября

Обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области для отдельных категорий граждан старше 18 лет в связи с непростой эпидситуацией. Новые антиковидные меры вступят в силу с 11 октября, согласно постановлению главного санитарного врача области Анатолия Семенова.

«Постановляю обеспечить с 11 октября 2021 года проведение профилактических прививок против Covid-19 гражданам в возрасте старше 18 лет, выполняющим работы или оказывающим услуги населению в организациях образования всех форм собственности, в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, в сфере обслуживания населения», — говорится в документе.

Сообщается, что всем почтовым сотрудникам, а также гражданам, работающим в гостиничной сфере, в МФЦ, театрах, кинотеатрах, библиотеках, детских игровых комнатах, нужно сделать прививку от коронавируса. Это касается и государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и самоуправления.

По данным местного Минздрава, в области с начала пандемии выявили 100 679 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки прирост заболевших составил еще 400 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что с 11 октября в Республике Татарстан вводится система QR-кодов и самоизоляция для пожилых людей.