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В Челябинской области нашли убитой пропавшую школьницу
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В Челябинской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки из Сима, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, на теле девочки онбаружены следы криминала. Погибшую нашли рядом с дорогой, которая ведет к одной из ферм.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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