news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 11 июля 2023 10:36

В Челябинской области нашли убитой пропавшую школьницу

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Челябинской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки из Сима, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, на теле девочки онбаружены следы криминала. Погибшую нашли рядом с дорогой, которая ведет к одной из ферм.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

#погибла девочка #челябинск
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное