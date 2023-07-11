В Челябинской области нашли убитой пропавшую школьницу

В Челябинской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки из Сима, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, на теле девочки онбаружены следы криминала. Погибшую нашли рядом с дорогой, которая ведет к одной из ферм.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.