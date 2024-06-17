Спецпроекты
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челябинске загорелся цех завода по производству троллейбусов
Утром в понедельник произошел пожар в цехе завода по производству троллейбусов в Челябинске. По данным пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области, сигнал о возгорании поступил в 08:31 по местному времени (06:31 мск), передает РИА Новости.
Огонь распространился внутри здания цеха и на кровле, охватив площадь около 350 квадратных метров. До прибытия пожарных расчетов самостоятельно эвакуировались 25 человек.
В результате оперативных действий пожарных подразделений открытое горение было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.
В настоящее время причины возгорания на челябинском троллейбусном заводе устанавливаются. Проводится разбор завалов и проливка конструкций для полной ликвидации очагов возгорания.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников