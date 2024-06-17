В Челябинске загорелся цех завода по производству троллейбусов

Утром в понедельник произошел пожар в цехе завода по производству троллейбусов в Челябинске. По данным пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области, сигнал о возгорании поступил в 08:31 по местному времени (06:31 мск), передает РИА Новости.

Огонь распространился внутри здания цеха и на кровле, охватив площадь около 350 квадратных метров. До прибытия пожарных расчетов самостоятельно эвакуировались 25 человек.

В результате оперативных действий пожарных подразделений открытое горение было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

В настоящее время причины возгорания на челябинском троллейбусном заводе устанавливаются. Проводится разбор завалов и проливка конструкций для полной ликвидации очагов возгорания.