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Происшествия 5 января 2024 22:21

В Челябинске задержан мужчина, который собирался совершить диверсию на объекте Минобороны

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В Челябинске ФСБ задержала мужчину, который был причастен к попытке совершить диверсию на объекте Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина причастен к попытке совершить в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России в Челябинске.

Диветсанта завербовали в сети через соцсети.

Как выяснилось, злоумышленник также причастен к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане.

#Минобороны
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