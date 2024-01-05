В Челябинске задержан мужчина, который собирался совершить диверсию на объекте Минобороны

В Челябинске ФСБ задержала мужчину, который был причастен к попытке совершить диверсию на объекте Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина причастен к попытке совершить в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России в Челябинске.

Диветсанта завербовали в сети через соцсети.

Как выяснилось, злоумышленник также причастен к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане.