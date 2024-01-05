Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челябинске задержан мужчина, который собирался совершить диверсию на объекте Минобороны
В Челябинске ФСБ задержала мужчину, который был причастен к попытке совершить диверсию на объекте Минобороны РФ, сообщает ТАСС.
По данным агентства, мужчина причастен к попытке совершить в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России в Челябинске.
Диветсанта завербовали в сети через соцсети.
Как выяснилось, злоумышленник также причастен к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников