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В Челябинске за избиение и убийство подростка осудили семерых мигрантов
Челябинский областной суд признал семерых мигрантов и одного жителя Курганской области виновными в хулиганстве и убийстве школьника.
Как сообщает ТАСС, им назначены сроки от 4,5 года до 18 лет.
Родственникам школьника выплатили компенсацию морального вреда более 1,2 миллиона рублей с каждого осужденного.
В апреле 2023 года в Челябинске у ТРК «Космос» мигранты деревянными палками избили 17-летнего подростка, после этого один из них пырнул его ножом в грудь. Скрывшихся с места преступления мигрантов оперативно нашли полицейские.
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