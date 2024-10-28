В Челябинске за избиение и убийство подростка осудили семерых мигрантов

Челябинский областной суд признал семерых мигрантов и одного жителя Курганской области виновными в хулиганстве и убийстве школьника.

Как сообщает ТАСС, им назначены сроки от 4,5 года до 18 лет.

Родственникам школьника выплатили компенсацию морального вреда более 1,2 миллиона рублей с каждого осужденного.

В апреле 2023 года в Челябинске у ТРК «Космос» мигранты деревянными палками избили 17-летнего подростка, после этого один из них пырнул его ножом в грудь. Скрывшихся с места преступления мигрантов оперативно нашли полицейские.