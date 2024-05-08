В Челябинске суд удовлетворил иск о взыскании имущества АО «Макфа»

Суд удовлетворил иск о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных компаний. В соответчиках по иску числились 34 компании и 13 человек. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

«По его результатам принято судебное решение о немедленном исполнении, в соответствии с которым федеральная группа компаний МАКФА национализирована в нарушение правил о подсудности, с грубым нарушением процесса и правил состязательности», – указано в сообщении.

По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет порядка 46 млрд рублей, передает ТАСС. Отмечается, что данное решение будет обжаловано.