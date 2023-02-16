В Челябинске состоялась презентация «Антологии татарской поэзии Челябинской области»

Фото: © Гелюза Ибрагимова/ "Татар-информ"

В челябинской областной научной библиотеке прошла презентация книги «Антология татарской поэзии Челябинской области». В сборник вошли образцы творчества 18 поэтов. Среди них — Габдрахман Тляш, Ахмет Рафиков, Басыр Рафиков, Салим Фатыхов, Нурулхак Файзуллин, Рустам Валеев, Салиса Гараева, Венера Нуретдинова и другие.

Руководитель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова рассказала о возникновении идеи антологии.

«Идея существовала давно. Эту мечту осуществил Ирек Сабиров. Антология стала его последней работой. Незадолго до завершения он ушел из жизни. Спустя год мы продолжили его дело. Я очень горжусь выходом этой книги. В творчестве этих поэтов отражается и история нашей области. Хотя многие из них родились в Татарстане, часть своей жизни связывают с Челябинской областью», — сказала она.

Фото: © Гелюза Ибрагимова/ "Татар-информ"

Поэт, публицист, член Союза писателей Татарстана, заместитель Татарского конгресса Челябинской области Ирек Сабиров умер 20 октября 2020 года.

Учительница татарского языка школы № 81 им. Мусы Джалиля в городе Челябинске Сания Шевченко отметила, что рада оказаться среди авторов этого уникального для области сборника.

«Эта книга имеет большое значение для нашего народа. Оказаться среди наших известных творцов — большое счастье. Эта книга на века», — уверена поэтесса.

Фото: © Гелюза Ибрагимова/ "Татар-информ"

Депутат Челябинской области Игорь Егоров считает, что русскому читателю тоже будет интересно ознакомиться с творчеством татарских поэтов своего региона.

«Пока выходят такие уникальные книги, язык живет. Я уверен, что эта книга будет интересна всем», — сказал он.