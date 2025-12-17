news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 17 декабря 2025 10:19

В Челябинске ФСБ задержала сотрудников Минтранса за крупную растрату

Читайте нас в
Телеграм

В Челябинской области силовики задержали двух бывших и одного действующего работника Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в рамках уголовного дела о хищении более 2,9 млрд рублей при строительстве и ремонте региональных автомобильных дорог, пишет ТАСС.

Задержаны главы управлений Миндортранса Эмиль Фаткулин, Дмитрий Чупахин и Яна Богданова.

Новые задержания стали частью расследования ранее возбужденного уголовного дела, связанного с бывшим министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексеем Нечаевым. По версии следствия, он в составе организованной преступной группы похитил свыше 2,9 млрд рублей.

#Уголовное дело #челябинская область #дороги #Хищение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025