В Челябинске ФСБ задержала сотрудников Минтранса за крупную растрату

В Челябинской области силовики задержали двух бывших и одного действующего работника Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в рамках уголовного дела о хищении более 2,9 млрд рублей при строительстве и ремонте региональных автомобильных дорог, пишет ТАСС.

Задержаны главы управлений Миндортранса Эмиль Фаткулин, Дмитрий Чупахин и Яна Богданова.

Новые задержания стали частью расследования ранее возбужденного уголовного дела, связанного с бывшим министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексеем Нечаевым. По версии следствия, он в составе организованной преступной группы похитил свыше 2,9 млрд рублей.