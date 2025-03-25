«В целом такая же команда». Защитник «Авто» Воробьев - об «Ак Барсе»

Фото: ak-bars.ru

Сегодня состоялась открытая тренировка «Автомобилиста», на которой главный тренер Николай Заварухин и защитник команды Кирилл Воробьев высказались об «Ак Барсе» в преддверии матча первого раунда плей-офф КХЛ.

По словам Заварухина, казанцы очень хорошо играют в меньшинстве, добавив, что нынешний «Ак Барс» отличается от своей прошлогодней версии.

«Изменения есть, это видят и зрители, и специалисты. Есть нюансы, над которыми работали отдельно», – сказал наставник.

Тренер дополнил, выделив лидеров команды Анвара Гатиятулина.

«В этом году здорово прогрессирует защитник Лямкин, Галимов показал свой лучший сезон. Но это очень мастеровитая команда, есть и Яшкин, и Петан, от любого можно ждать угрозы», – считает Заварухин.

Воробьев же, напротив, заявил, что «Ак Барс» почти никак не изменился по сравнению с прошлым сезоном, лишь ведущие игроки поменялись.

«Есть ли различия между этим "Ак Барсом" и прошлогодним? Да в целом такая же команда, но несколько ведущих игроков поменялось. Все говорят про Галимова, добавил в этом сезоне, он был и остаётся хорошим игроком», – сказал Кирилл.

Напомним, первый матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» в плей-офф состоится завтра, 26 марта, в 17:00 по мск. Игра пройдет в Екатеринбурге.