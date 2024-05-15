В Челны завезли иранские арбузы, следующая партия ожидается из Казахстана

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах начали продавать иранские арбузы. Но перед тем, как бахчевая культура попадет на прилавки магазинов и рынков, специалисты их должны проверить. В первую очередь — на наличие нитратов.

По словам специалистов, нитраты в арбузе присутствовать могут. Главное — чтобы они не превышали допустимого уровня содержания. В противном случае это может привести к отравлению либо аллергической реакции.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Из каждой партии на исследование отбирается только один арбуз средних размеров. При этом на ягоде не должно быть никаких видимых дефектов, то есть бахчевая культура должна быть без изъянов и вмятин. Ветврачи разрезают полосатую ягоду вдоль. Из разрезанной дольки берут мякоть бахчевой культуры.

«Все это должно быть не больше 10 миллиграммов для исследования. И это все растворяется экстрагирующим раствором — 1 к 5. Исследование на нитраты производится при помощи прибора нитратотест», — рассказала ветеринарный врач Рамиля Мукасеева.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

После проверки сотрудники лаборатории сообщают, что по данным прибора все показатели в норме, а это значит, что и продавать арбузы из этой партии разрешается.

Сейчас в Набережные Челны привозят арбузы из Ирана. Продавцы дают свои рекомендации, как выбрать вкусную полосатую ягоду. Вот тут размер имеет значение, говорят они. Арбуз должен быть большим, минимальный вес — это не менее 8-9 кг.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Маленький арбуз на своей ветке изначально провисел меньше, а значит не набрал спелости. Даже если он доспеет, у него сладость будет ближе к центру: даже если будет цвет и корка тонкая, черные семечки, у него вкус будет только к середине», — пояснил продавец Сергей Бухаров.

Еще три недели в Автограде будут продавать арбузы из Ирана. Затем начнут привозить из Казахстана, Волгограда, Соль-Илецка. Сейчас кг полосатой ягоды обойдется в 120-130 рублей, сообщили продавцы.